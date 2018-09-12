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Петербуржца подозревают в совращении 7-летней в коммунальной квартире
Сегодня, 8:40
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Петербуржца подозревают в совращении 7-летней в коммунальной квартире

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Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржца обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась К., которая рассказала, что 8 июня около 17:20 в коммунальной квартире 51-летний Д. совершил развратные действия в отношении 7-летней дочери А.

В квартире дома по улице Большой Зелениной по подозрению совершения преступления задержан Д. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Кингисеппе школьник совершил развратные действия в отношении 5-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, развратные действия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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