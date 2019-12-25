В Кингисеппе школьник совершил развратные действия в отношении 5-летней девочки

В Кингисеппе несовершеннолетний совершил развратные действия в отношении 5-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что 2 июня в период с 20:10 до 20:30 на детской площадке неизвестный совершил развратные действия в отношении её 5-летний дочери.
"По горячим следам" 3 июня по подозрению в данном преступлении был задержан И. 2007 года рождения.
В Петербурге тренера по плаванию подозревают в совращении несовершеннолетней.
Фото: Piter.tv
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