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В Кингисеппе школьник совершил развратные действия в отношении 5-летней девочки
Сегодня, 8:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе школьник совершил развратные действия в отношении 5-летней девочки

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Инцидент произошел на детской площадке.

В Кингисеппе несовершеннолетний совершил развратные действия в отношении 5-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что 2 июня в период с 20:10 до 20:30 на детской площадке неизвестный совершил развратные действия в отношении её 5-летний дочери.

"По горячим следам" 3 июня по подозрению в данном преступлении был задержан И. 2007 года рождения.  

В Петербурге тренера по плаванию подозревают в совращении несовершеннолетней.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, кингисепп, школьник
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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