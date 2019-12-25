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В Петербурге тренера по плаванию подозревают в совращении несовершеннолетней
Сегодня, 8:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге тренера по плаванию подозревают в совращении несовершеннолетней

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Инцидент произошел не позднее 31 августа 2018 года.

В Петербурге тренера по плаванию подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в неустановленный период времени, но не позднее 31 августа 2018 года, на тот момент тренер по плаванию В., находясь в рамках спортивных сборов, в пансионате Анапы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении Н. 2006 года рождения.

В отношении В. возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее неадекватный молодой человек попытался изнасиловать женщину в лифте на Руднева.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, насильственные действия сексуального характера
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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