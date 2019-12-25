Неадекватный молодой человек попытался изнасиловать женщину в лифте на Руднева

Подозреваемый неоднократно судим.

В первый день лета неадекватный молодой человек попытался изнасиловать женщину в лифте на улице Руднева. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 1 июня обратилась Т. Она сообщила, что в лифте дома по улице Руднева неизвестный в неадекватном состоянии напал на ее 46-летнюю дочь и пытался ее изнасиловать.

За совершение указанного преступления "по горячим следам" задержан 20-летний Д., ранее неоднократно судимый. Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный изнасиловал и обокрал студентку в квартире на улице Седова.

Фото: Piter.tv