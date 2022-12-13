В Ленобласти семиклассника подозревают в развращении 7-летней девочки

В полицию обратился отец девочки.

В Гатчинском районе Ленобласти семиклассник подозревается в совершении развратных действий в отношении 7-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец девочки. Он рассказал, что в деревне Большие Колпаны 14 марта около 13:30 в парадной неизвестный совершил развратные действия в отношении его дочери.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 14-летний ученик 7 класса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подъезде на Космонавтов мужчина приставал к 14-летней девочке.

Фото: Piter.tv