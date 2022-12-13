В подъезде на Космонавтов мужчина приставал к 14-летней девочке

В этот же день подозреваемый был задержан.

В Петербурге оперативно задержали подозреваемого, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мамы пострадавшей, 13 марта около 16:40 в подъезде дома по проспекту Космонавтов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

Около десяти вечера по подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний гражданин Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге двоюродный дядя изнасиловал 15-летнюю родственницу, которая находилась у него в гостях.

Фото: Piter.tv