В Волхове мужчину подозревают в развращении 15-летней падчерицы

В полицию обратилась мама девочки.

В Волхове Ленобласти женщина обвинила супруга в совращении ее 15-летней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 43-летняя Т., которая рассказала, что в период с декабря 2020 до марта 2021 в своей квартире ее 44-летний муж А., совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери М.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад в Лодейном Поле электрик надругался над 13-летней школьницей.

Фото: Piter.tv