В Лодейном Поле электрик надругался над 13-летней школьницей

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Лодейном Поле электрик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 18 апреля обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что на пустыре 31-летний электрик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Сестрорецке 21-летнего юношу подозревают в совращении 9-летней девочки.

Фото: Piter.tv