В Сестрорецке 21-летнего юношу подозревают в совращении 9-летней девочки

В полицию обратился отец девочки.

В Сестрорецке задержали 21-летнего юношу по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 18 апреля обратился папа девочки, проживающий в Сестрорецке. Он рассказал, что некий 21-летний А. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 9-летней дочери М.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце прошлой недели петербуржец изнасиловал жену в ванной под угрозой убийства.

Фото: Piter.tv