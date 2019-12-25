Петербуржец изнасиловал жену в ванной под угрозой убийства

Он угрожал принадлежащим ему охотничьим гладкоствольным карабином.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании жены под угрозой убийства. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 5 апреля обратилась 31-летняя А., проживающая в Зеленогорске. Она сообщила, что 5 апреля в период с 02:30 до 08:00 ее 43-летний муж М. в ванной комнате квартиры на Парашютной улице изнасиловал ее, угрожая убийством принадлежащим ему охотничьим гладкоствольным карабином. После чего уже в Зеленогорске в период с 21:00 до 23:00 совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следком по Курортному району Петербурга 12 апреля возбудил уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый задержан.

Ранее в полиции узнали, что в Ленобласти на протяжении семи месяцев дедушка насиловал девятилетнюю внучку.

Фото: Piter.tv