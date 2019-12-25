Стало известно, какие мосты разведут в Петербурге на этой неделе

График разводки может меняться.

В Петербурге "Мостотрест" опубликовал 15 декабря график разводки мостов на текущую неделю.

В ночь на 16 декабря разведут мост Александра Невского (02:20-05:10) и Литейный мост (01:40-04:45), ночью 17 декабря – Литейный мост (с 01:40 до 04:45) и Дворцовый мост (с 01:10 до 04:55). С 17 на 18 декабря ожидается разводка Большеохтинского моста (02:00-05:00), с 18 на 19 декабря – Большеохтинского моста в то же время, Литейного моста (01:40-04:45) и Дворцового моста (с 01:10 до 04:55). Ночью 20 декабря разведут Литейный мост (01:40-04:45) и Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00).

Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время. Пресс-служба "Мостотреста"

Фото: пресс-служба "Мостотреста"