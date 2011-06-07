В Петербурге завершается навигация: мосты перестанут разводить до весны

За сезон по Неве прошло почти 1,5 тысячи судов, а Дворцовый мост разводили более 400 раз

В ночь на 30 ноября в Санкт-Петербурге официально завершается навигация на Неве, Большой и Малой Неве. Регулярное разведение мостов прекратится до весны, сообщили в администрации города.

За навигационный сезон 2025 года было выполнено 2 206 разводок, включая 88 технических. По главной водной артерии города прошло 1 484 судна. Лидерами по количеству разводок стали Дворцовый (417 раз), Благовещенский (387) и Володарский (322) мосты. Пик навигационной активности пришелся на июнь, когда мосты разводили 336 раз.

На рукавах реки разводки мостов прекратились еще 15 ноября. Всего с марта этого года было выполнено 2 206 разводок, отметили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В декабре специалисты продолжат выполнять технические разводки для обслуживания оборудования и проведения ремонтных работ. В межнавигационный период планируется диагностика инженерных систем и ремонт конструктивных элементов разводных пролетов. Весной будут проведены пробные разводки для настройки систем управления после зимнего простоя.

