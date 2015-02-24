Три моста разведут ночью 1 декабря в Петербурге

В Петербурге 30 ноября завершился навигационный период.

Три моста Петербурга разведут ещё раз грядущей ночью 1 декабря. Об этом петербуржцев и гостей города предупредила пресс-служба "Мостотреста".

Ночью разведут Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Троицкий (с 01:20 до 04:50), Дворцовый мосты (с 01:10 до 04:55). Горожан попросили учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

В Петербурге 30 ноября завершился навигационный период для разводки мостов на Неве, Большой и Малой Неве, который стартовал 10 апреля. Ночью 30 ноября плавучий кран не дал вовремя свести Троицкий мост. Буксиры с краном планировали оттащить от Летнего сада в сторону Благовещенского моста. Однако в итоге конструкция застряла в полынье.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"