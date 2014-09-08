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Разводка моста через Свирь перекроет трассу "Кола" 15 октября
Сегодня, 14:22
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Разводка моста через Свирь перекроет трассу "Кола" 15 октября

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По реке пройдет теплоход "Берген Т".

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Автодорога станет недоступной для автомобилистов 15 октября в течение двух часов – с 12:50 до 15:00. По реке пройдет теплоход "Берген Т". 

В период с 12:50 до 15:00 для прохода вверх по реке теплохода "Берген Т" с максимальным высотным габаритом 22,5 метра, представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее на Piter.TV: на трассе А-181 "Скандинавия" с 16 по 19 октября будут введены ограничения движения. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: мост через реку свирь, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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