Разводка моста через Свирь перекроет трассу "Кола" 15 октября

По реке пройдет теплоход "Берген Т".

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Автодорога станет недоступной для автомобилистов 15 октября в течение двух часов – с 12:50 до 15:00. По реке пройдет теплоход "Берген Т".

В период с 12:50 до 15:00 для прохода вверх по реке теплохода "Берген Т" с максимальным высотным габаритом 22,5 метра, представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: на трассе А-181 "Скандинавия" с 16 по 19 октября будут введены ограничения движения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"