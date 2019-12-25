На трассе "Кола" приостановят движение транспорта из-за разводки Ладожского моста

Ограничения в движении займут не более часа.

Движение по трассе "Кола" полностью перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют 9-го октября с 10:00 до 10:45. Мост в Кировском районе Ленобласти разведут для прохода вниз по реке яхты "Петр I" с максимальной высотой 23 метра.

Отмечается, что температура воздуха не должна превышать +25 градусов, а скорость ветра ― 15 м/с.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"