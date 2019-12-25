В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта

Ремонтные работы здесь пройдут 10 и 11 числа.

В Токсовском тоннеле, расположенном на КАД у пересечения с автодорогой от Петербурга до Матоксы, изменят схему движения транспорта. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В грядущие выходные, 10 и 11 октября, в северном транспортном отсеке тоннеля будут ремонтировать деформационные швы перекрытия и стен. Каждый день ремонт будет вестись с 10 утра до 8 вечера. В связи с этим рабочие попеременно закроют одну полосу движения по направлению из Ленобласти в сторону улицы Руставели и Суздальского проспекта. Отмечается, что во время перекрытия одной полосы, по второй ограничат скорость движения до 40 км/ч.

Движение по свободному южному отсеку тоннеля будет осуществляться в привычном режиме.

Ранее мы сообщали, что четыре трамвая изменят маршруты до конца декабря из-за работ на Корабельной улице.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"