Четыре трамвая изменят маршруты до конца декабря из-за работ на Корабельной улице

Изменения коснутся транспорта №56, 41, 52 и 60.

Четыре петербургских трамвая изменят маршрут на время работ на Корабельной улице. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектространса", участок улицы от Кронштадтской улицы до конечной станции "Северная верфь" закроется с 10 октября до 25 декабря.

Таким образом, трамвай №56 уйдет в вынужденный отпуск, трамвай №41 будет ездить от конечной станции "Оборонная улица" по привычной трассе до конечной станции "Площадь Тургенева", трамвай №52 отправится от конечной "Ж.-д. станция "Сосновая Поляна" по обычному маршруту до Корабельной улицы, далее по улицам Кронштадтской, Новостроек, Маршала Говорова и до конечной станции "ул. Маршала Говорова, 33". Трамвай №60 также поедет иным путем: от конечной станции "ЛЭМЗ" по обычной трассе до Корабельной улицы, затем по улицам Кронштадтской, Новостроек, Маршала Говорова и Трефолева до конечной станции "Оборонная улица".

Ранее мы писали, что часть Камчатской улицы ограничат для проезда до 20 ноября.

Фото: Piter.TV