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Часть Камчатской улицы ограничат для проезда до 20 ноября
Сегодня, 16:43
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Часть Камчатской улицы ограничат для проезда до 20 ноября

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До 13 октября затруднится движение и на Приморском шоссе.

В Петербурге с 5 октября ожидаются новые ограничения движения, об этом предупредили в ГАТИ. Временные неудобства затронут Приморский и Фрунзенский районы Петербурга.

Так, с 5 октября по 20 ноября прокладка газопровода затруднит проезд транспорта по участку Камчатской улицы от Расстанной улицы до Касимовской. При этом закроется направление движения от Растанной улицы к Касимовской с полуночи до шести утра 15 ноября.

Днем позже, 6 октября, и до 13 октября на Приморском шоссе стартует реконструкция дороги. В связи с этим машинам будет труднее проезжать по участку шоссе от Лахтинского проспекта до улицы Савушкина.

Ранее стало известно, что мост через реку Волхов капитально отремонтируют.

Фото: Рiter.TV

Теги: ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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