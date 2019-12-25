Часть Камчатской улицы ограничат для проезда до 20 ноября

До 13 октября затруднится движение и на Приморском шоссе.

В Петербурге с 5 октября ожидаются новые ограничения движения, об этом предупредили в ГАТИ. Временные неудобства затронут Приморский и Фрунзенский районы Петербурга.

Так, с 5 октября по 20 ноября прокладка газопровода затруднит проезд транспорта по участку Камчатской улицы от Расстанной улицы до Касимовской. При этом закроется направление движения от Растанной улицы к Касимовской с полуночи до шести утра 15 ноября.

Днем позже, 6 октября, и до 13 октября на Приморском шоссе стартует реконструкция дороги. В связи с этим машинам будет труднее проезжать по участку шоссе от Лахтинского проспекта до улицы Савушкина.

Ранее стало известно, что мост через реку Волхов капитально отремонтируют.

Фото: Рiter.TV