Мост через реку Волхов капитально отремонтируют

Ранее специалисты выявили ряд серьезных дефектов.

Мост через реку Волхов ждет капитальный ремонт. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Длина моста составляет 380 метров, он обеспечивает движение транспорта в направлении Москвы. Проверка в 2018-м году показала, что у переправы есть ряд существенных дефектов и повреждений. Ремонт предусматривает обновление опор и пролетного строения, автомобильных дорог на подходах, поста управления транспортной безопасностью, дождевой канализации и водоприемных лотков.

В связи с технической сложностью производства работы разделят на два этапа.

Фото: tramis.ru