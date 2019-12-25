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Мост через реку Волхов капитально отремонтируют
Сегодня, 14:42
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Мост через реку Волхов капитально отремонтируют

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Ранее специалисты выявили ряд серьезных дефектов.

Мост через реку Волхов ждет капитальный ремонт. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Длина моста составляет 380 метров, он обеспечивает движение транспорта в направлении Москвы. Проверка в 2018-м году показала, что у переправы есть ряд существенных дефектов и повреждений. Ремонт предусматривает обновление опор и пролетного строения, автомобильных дорог на подходах, поста управления транспортной безопасностью, дождевой канализации и водоприемных лотков. 

В связи с технической сложностью производства работы разделят на два этапа. 

Фото: tramis.ru

Теги: мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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