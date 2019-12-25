  1. Главная
Художница Эллен Шейдлина попросила суд развести ее с мужем в Петербурге
Брак был зарегистрирован муниципальной общиной Фира в 2018 году.

Художница Эллен Шейдлина разводится у мирового судьи Петербурга. Исковое заявление о расторжении брака к Евгению Шейдлину уже зарегистрировано. 

Как сообщила 22 октября руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, брак был зарегистрирован муниципальной общиной Фира в 2018 году. Детей у пары нет, как и спора об имуществе. 

Судя по социальным сетям девушки, решение о расставании приняли еще в сентябре прошлого года. Познакомились молодые люди в Северной столице в 2013 году, после начали работать вместе. 

Ранее стало известно, верят ли петербурженки в счастливый брак после 35 лет. 

Фото: Piter.TV 

