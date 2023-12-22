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Мошенники начали обманывать петербуржцев на деньги во время записи на флюорографию
Сегодня, 9:14
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Мошенники начали обманывать петербуржцев на деньги во время записи на флюорографию

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Злоумышленники звонят людям, чтобы "записать на ФЛГ", а затем просят продиктовать код из СМС. После чего получают доступ к мобильному устройству своей жертвы.

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с медициной. Теперь они звонят петербуржцам, чтобы "записать их на флюорографию", а затем просят продиктовать код из СМС. Злоумышленники пытаются взломать  личный кабинет на Госуслугах или войти в онлайн-банк. Об этом сообщили в tg-канале Городского центра медицинской профилактики. 

Никогда и никому не сообщайте коды из СМС! Пожалуйста, поговорите с пожилыми родственниками, напомните им об этом.

Пресс-служба ГЦМП

Ранее мы писали, что в Бертгольд центре прошла просветительская акция, посвящённая рассеянному склерозу.

Фото: Pxhere

Теги: запись на флг, медицина, мошенники, обман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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