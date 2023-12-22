В Бертгольд центре прошла просветительская акция, посвящённая рассеянному склерозу

Эксперты рассказали о симптомах заболевания и специфике его лечения, а также развеяли мифы о рассеянном склерозе.

В Бертгольд центре прошла просветительская акция "Привет, это я!", посвящённая рассеянному склерозу. Эксперты рассказали о симптомах заболевания и специфике его лечения, а также развеяли мифы о рассеянном склерозе.

Здравствуйте всем, меня зовут Евдошенко Евгений Петрович, я врач-невролог, руководитель Санкт-Петербургского центра рассеянного скероза, городская больница №31. На сегодняшний день, по данным федерального регистра Министерства здравоохранения Российской Федерации, около 110 тысяч пациентов зарегистрировано в Российской Федерации. Каждый год среди петербуржцев в среднем выявляется около 300 новых случаев этого заболевания. Рассеянный склероз – это такое заболевание, которое возникает в основном у лиц молодого, трудоспособного возраста. И вот происходят первые какие-то клинические события, либо слепнет глаз, либо возникает нарушение координации, либо нарушение чувствительности. И если мы, скажем, 20 лет назад посмотрим на это заболевание, то мы могли только развести руки, сказать, что мы можем как-то симптоматически помогать. То сейчас, на сегодняшний день, мы можем с полной уверенностью сказать, что это заболевание полностью можно взять под контроль, полностью. Мы рано ставим этот диагноз. Современное лечение, которое получают пациенты, оно позволяет полностью сдерживать эту болезнь. Конечно, женщины болеют чаще, и репродуктивный возраст женщины является, самый пик попадает, но тоже сейчас это не проблема. Основным лечением в таком тяжёлом заболевании, как рассеянный склероз, является лекарственная терапия, реабилитация и сопровождение пациента, потому что невозможно что-то разделить и как-то выделить отдельно. Целый комплексный подход. Если что-то из него выпадает из этого комплексного подхода, помощь становится неполноценной. Евгений Евдошенко, врач-невролог, к.м.н., руководитель Санкт-Петербурского городского центра рассеянного склероза

Гостей креативного пространства встречала инсталляция, с помощью которой любой желающий мог сделать "звонок в будущее". Петербуржцев также ждали истории борьбы и преодоления от людей, больных рассеянным склерозом.

В настоящее время очень важно информировать общество о проблеме рассеянного склероза, рассказывать об этом заболевании. Также мы ведем прием пациентов по понедельникам, до четырех – до полшестого в городском центре рассеянного склероза в кабинете 14 по предварительной записи. Марина Валюх, президент СПбРООИБРС "Опора-М"

Акция была организована Общероссийской общественной организацией инвалидов-больных рассеянным склерозом при поддержке губернатора Санкт-Петербурга.

Меня зовут Елена Ерчева. Я узнала о своем диагнозе не сразу, болела я причем очень долго. Сначала у меня начало плохо фокусироваться зрение, пропадать слух потихонечку, онемения различные начали появляться. Диагноз принять сначала – это на самом деле очень тяжело. Главное, друзья, это не паниковать. Все будет хорошо. Самое главное – как можно быстрее, наверное, встать на лечение. Елена Ерчева

С помощью проекта петербуржцы узнали, что своевременная диагностика даёт благоприятный прогноз в контроле над болезнью и позволяет сохранить высокое качество жизни пациентам.

Фото и видео: Piter.tv