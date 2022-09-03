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Бертгольд центр приглашает петербуржцев на музыкальные вечера
Сегодня, 17:02
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Бертгольд центр приглашает петербуржцев на музыкальные вечера

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Слушателей ждет не просто концерт, а иммерсивная программа, где гости смогут сами стать частью музыкального действа.

Креативное пространство Бертгольд центра анонсировало музыкальную программу на ближайшие выходные. 29 и 30 августа во внутреннем дворе по адресу Гражданская улица, 13–15 состоятся два бесплатных концерта.

В субботу вечером, в 18:00, свои двери откроет хоровое выступление коллектива из проекта "Битва". По словам организаторов, слушателей ждет не просто концерт, а иммерсивная программа, где гости смогут сами стать частью музыкального действа.

Закрыть летний сезон в воскресенье в 18:45 предложат джазовому трио Ярослава Буравченко. Музыканты представят программу, сочетающую классический состав инструментов (фортепиано, саксофон, ударные) с живым вокалом и свободными импровизациями.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 5 сентября пройдет ежегодный семейный фестиваль "Папа, мама, я — спортивная семья".

Фото: предоставлено организаторами

Теги: бертгольд центр, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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