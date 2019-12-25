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В Петербурге 5 сентября пройдет ежегодный семейный фестиваль "Папа, мама, я — спортивная семья"
Сегодня, 16:20
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В Петербурге 5 сентября пройдет ежегодный семейный фестиваль "Папа, мама, я — спортивная семья"

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Для участников подготовили насыщенную программу.

В субботу, 5 сентября, спортивный комплекс "Приморец" (Приморский проспект, д. 56, к. 2) станет центром семейного спорта. Об этом сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

Для участников подготовили насыщенную программу: семейные эстафеты, интерактивные зоны с памятными сувенирами и угощения. Соревнования пройдут в двух категориях:

Малые команды: дуэт из одного взрослого (мама, папа, бабушка или дедушка) и ребенка (возраст детей: 2012–2015 или 2016–2019 г.р.).

Большие команды: классическое трио – мама, папа и ребенок тех же возрастных групп.

Расписание мероприятия:

Утренний блок (малые команды): регистрация с 08:30 до 09:50, старт в 10:00, награждение в 16:30.
Дневной блок (большие команды): регистрация с 14:30 до 15:50, старт в 16:10, награждение в 19:15.

Регистрация для участия в фестивале открыта на сайте.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка Анна Желева выиграла золото на первенстве мира по дзюдо в Эквадоре.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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