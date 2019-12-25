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На трассе "Кола" на два часа разведут мост через реку Свирь
Сегодня, 11:38
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nadezhda_sib

На трассе "Кола" на два часа разведут мост через реку Свирь

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Мост расположен на 236-м километре федеральной трассы.

Завтра, 7 августа, на два часа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе "Кола". Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:50 до 10:50 по реке пройдут корабли, в связи с чем будет разведен мост через реку Свирь у города Лодейное Поле Ленобласти. 

Отмечается, что мост также предназначен и для железнодорожного транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино началось строительство кругового перекрестка с КАД.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: развод моста, свирь, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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