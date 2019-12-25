На трассе "Кола" на два часа разведут мост через реку Свирь

Мост расположен на 236-м километре федеральной трассы.

Завтра, 7 августа, на два часа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе "Кола". Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 08:50 до 10:50 по реке пройдут корабли, в связи с чем будет разведен мост через реку Свирь у города Лодейное Поле Ленобласти.

Отмечается, что мост также предназначен и для железнодорожного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино началось строительство кругового перекрестка с КАД.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"