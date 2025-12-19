  1. Главная
На развитие медицины в этом году Петербург потратит 309 млрд рублей
Сегодня, 17:25
В реализации программы поучаствуют 411 организаций, из них 340 работают в системе ОМС.

На развитие медицины в 2026 году Петербург направит 309 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше, чем в 2025-м. Об этом пишет spb.aif.ru

Так, 129 млрд рублей выделят из городского бюджета, еще 181 млрд рублей поступит за счет страховых взносов в систему обязательного медицинского страхования. В реализации программы поучаствуют 411 организаций, из них 340 работают в системе ОМС. 

Помимо этого, расширили список видов высокотехнологичной медпомощи, предоставляемой по ОМС. В него вошли направления онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, эндокринологии и офтальмологии. 

Ранее на Piter.TV: Росстат назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

