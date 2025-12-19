Росстат назвал среднюю зарплату врачей в Петербурге

Она достигла 153 тысячи.

Средняя месячная заработная плата врачей государственных клиник Санкт-Петербурга за январь–июнь 2024 года составила 153,7 тысячи рублей. Такие данные опубликовал Росстат.

Санкт-Петербург отнесен к регионам без острой нехватки медицинских кадров. Дефицит врачей наиболее заметен в субъектах, где уровень оплаты труда ниже среднероссийского. Доктор медицинских наук, MBA в сфере управления здравоохранением, ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова в комментарии "Известиям" сообщила: "Во Владимирской, Калужской, Костромской, Курганской, Псковской областях обеспеченность врачами составляет около 30 на 10 тысяч населения, что на четверть ниже среднероссийского уровня, особенно по сравнению с Санкт-Петербургом, где показатель превышает 50 на 10 тысяч".

По оценке Минздрава, за 11 месяцев 2025 года обеспеченность врачами в медицинских организациях увеличилась с 41 до 43,45 врача на 10 тысяч населения. Плановый показатель 43,46 врача на 10 тысяч жителей предполагалось достичь к 2030 году. Эксперты связывают сокращение дефицита кадров с дополнительными выплатами для сельских медработников, развитием целевого обучения, расширением программы "Земский доктор".

По данным Петростата, в 2024 году в Санкт-Петербурге произошло сокращение штатной численности медицинских работников. Число врачей уменьшилось на 1 тысячу человек с 51,1 до 50,1 тысячи. Количество среднего медицинского персонала снизилось с 60,8 до 58,3 тысячи сотрудников.

