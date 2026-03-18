Петербургский ЗакС одобрил законопроект о развитии креативных индустрий

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о развитии креативных индустрий, направленный на поддержку творческих направлений городской экономики. Об этом пишет издание "Вечерний Санкт-Петербург" 18 марта.

Проект устанавливает порядок разграничения полномочий органов государственной власти в творческом секторе и определяет меры поддержки для предпринимателей и организаций, которые работают в креативной сфере. Согласно документу, правительство сможет формировать перечень приоритетных направлений креативных индустрий с учетом рекомендаций бюджетно‑финансового комитета ЗакСа.

Сейчас Петербург продолжает активное развитие сферы креативных индустрий – в городе успешно функционирует порядка 50 креативных пространств, работает Центр креативных индустрий, реализуются проекты по выявлению потенциала творческих индустрий и поддержке локальных стартапов. Денис Четырбок, депутат

