Ленобласть получила 63 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Самой активной стала республика Тува, занимающая лидерство в рейтинге третий год подряд. Здесь число выдаваемых ипотечных кредитов составляет рекордные 51 займ на каждую тысячу трудоспособных жителей региона

Эксперты агентства "РИА Новости" опубликовали новый рейтинг развития ипотечного кредитования в регионах России за последний год. Согласно этому исследованию, Ленинградская область оказалась на 63-й позиции в списке.

Специалисты подчеркнули, что общее состояние ипотечного рынка страны ухудшилось настолько, что вернулось на уровень предыдущих лет. Так, за первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных займов составило всего 272 тысячи, что существенно уступает показателю аналогичного периода прошлого года — 560 тысяч кредитам.

Самой активной стала республика Тува, занимающая лидерство в рейтинге третий год подряд. Здесь число выдаваемых ипотечных кредитов составляет рекордные 51 займ на каждую тысячу трудоспособных жителей региона. Этот показатель почти вчетверо превосходит общероссийские цифры.

Также в пятерку лучших входят регионы Бурятии, Тюменской области, Республики Саха (Якутия) и Башкортостана. Завершают список аутсайдеры — Ингушетия, Дагестан, Чеченская Республика и Крым, где количество ипотечных договоров колеблется от 3 до 6 на тысячу работающих граждан.

Что касается Ленинградской области, то за прошедший год в регионе зафиксировано выдачу 11 ипотечных займов на каждую тысячу экономически активных жителей. Средняя сумма кредита на приобретение недвижимости составила 4,78 миллионов рублей.

Однако даже в условиях общего спада числа ипотечных сделок в стране, сокращение объемов кредитования в Ленинградской области оказалось значительным: за январь-май 2025 года оно уменьшилось на 46% по сравнению с предыдущими показателями.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти хотят повысить зарплаты медработникам до 160 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV