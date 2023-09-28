В развитие петербургской инфраструктуры за 3 года намерены вложить более 800 млрд рублей

Основная часть инвестиционных расходов приходится на транспорт (46,3%), здравоохранение (12,3%), образование (11,0%) и ЖКХ (9,6%).

На заседании Бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Петербурга накануне был обсужден проект Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2025-2027 годы. За 3 года планируется вложить в развитие городской инфраструктуры 801,4 млрд рублей, заявил вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.

Основная часть инвестиционных расходов приходится на транспорт (46,3%), здравоохранение (12,3%), образование (11,0%) и ЖКХ (9,6%). Рост финансового обеспечения АИП на 2025 год составит 7,4%, общий объем на год – 234 млрд рублей.

В ближайшие несколько лет сосредоточимся на обновлении коммунальной инфраструктуры. Есть серьезный накопленный процент износа. Будем наращивать объемы финансирования на капитальный ремонт и замену теплосетей. Почти в два раза планируем увеличить расходы на эти цели на следующую трехлетку. Валерий Москаленко, вице-губернатор Петербурга

В 2025 году объем финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Петербурга – 22,4 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2024 года бюджет Петербурга пополнился на 848 млрд рублей.

Фото: Piter.TV