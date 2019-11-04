Прямую линию 5 сентября проведет вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко

Ее будут транслировать в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и группе "Правительство Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте".

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко 5 сентября в 20:00 проведет прямую линию. Ее будут транслировать в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и группе "Правительство Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте", заявил чиновник 30 августа в своем tg-канале.

Валерий Москаленко ответит на вопросы об экономическом развитии города, организации системы государственных закупок и управления имуществом, и те, которые связаны с безопасностью и правопорядком в Северной столице.

Вопросы на прямую линию получится отправить на страницу чиновника во "ВКонтакте" и по телефону: 246-79-49.

Ранее прямую линию с петербуржцами провел вице-губернатор Кирилл Поляков.

Фото: Telegram / Москаленко Online