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Прямую линию 5 сентября проведет вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко
Вчера, 23:27
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Прямую линию 5 сентября проведет вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко

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Ее будут транслировать в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и группе "Правительство Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте".

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко 5 сентября в 20:00 проведет прямую линию. Ее будут транслировать в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и группе "Правительство Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте", заявил чиновник 30 августа в своем tg-канале.

Валерий Москаленко ответит на вопросы об экономическом развитии города, организации системы государственных закупок и управления имуществом, и те, которые связаны с безопасностью и правопорядком в Северной столице. 

Вопросы на прямую линию получится отправить на страницу чиновника во "ВКонтакте" и по телефону: 246-79-49. 

Ранее прямую линию с петербуржцами провел вице-губернатор Кирилл Поляков. 

Фото: Telegram / Москаленко Online 

Теги: валерий москаленко, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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