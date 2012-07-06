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Вице-губернатор Кирилл Поляков проведет прямую линию 8 августа
Сегодня, 12:58
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Вице-губернатор Кирилл Поляков проведет прямую линию 8 августа

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Поляков курирует работу двух комитетов: комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В ближайший четверг, 8 августа, в 20:00 состоится прямая трансляция с участием вице-губернатора Кирилла Полякова.

Поляков курирует работу двух комитетов: комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Вопросы можно отправить через его страницу или позвонить по телефону 246-79-49.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Санкт-Петербург" и на официальной странице правительства Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее мы сообщили о том, что прямая линия Александра Дрозденко состоится 5 августа.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков

Теги: кирилл поляков, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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