Вице-губернатор Кирилл Поляков проведет прямую линию 8 августа

В ближайший четверг, 8 августа, в 20:00 состоится прямая трансляция с участием вице-губернатора Кирилла Полякова.
Поляков курирует работу двух комитетов: комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Вопросы можно отправить через его страницу или позвонить по телефону 246-79-49.
Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Санкт-Петербург" и на официальной странице правительства Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее мы сообщили о том, что прямая линия Александра Дрозденко состоится 5 августа.
Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков
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