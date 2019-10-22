Прямая линия Александра Дрозденко состоится 5 августа

В период с 16:00 до 17:00 губернатор будет отвечать на вопросы жителей, поступившие по телефону.

В понедельник, 5 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию в прямом эфире телеканала ЛенТВ24. В период с 16:00 до 17:00 он будет отвечать на вопросы жителей, поступившие по телефону.

Для звонков со стационарных телефонов, расположенных в Ленинградской области, нужно набрать номер 006. Звонок бесплатный. Также можно позвонить по номеру +7(81361)315-01. Стоимость звонка определяется согласно тарифам оператора связи.

В ходе прямой линии главы администраций муниципальных образований области будут подключены по видеосвязи.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит акция по сбору корма для животных в приютах Енакиево.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко