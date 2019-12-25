В Ленобласти проходит акция по сбору корма для животных в приютах Енакиево

Сбор продлится до конца года.

Жителей Ленобласти приглашают участвовать в акции, направленной на поддержку бездомных животных, обитающих в приютах города Енакиево (ДНР). В данный момент в регионе начинается сбор кормов для кошек и собак.

Все желающие могут оставить упаковки корма на любых государственных ветеринарных станциях, занимающихся борьбой с болезнями животных, в различных уголках Ленобласти. Важно, чтобы упаковки были целыми и не поврежденными.

Сбор продлится до конца года. Каждые три месяца собранные продукты будут отправляться в приюты, находящиеся в Енакиево.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти приглашают на курсы по созданию туристических троп.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)