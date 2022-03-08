Жителей Ленобласти приглашают на курсы по созданию туристических троп

В процессе обучения запланированы публичные лекции, охватывающие анализ финансовых, экономических и управленческих моделей, распространенные ошибки, успешные архитектурные решения и оригинальные дизайнерские идеи.

Агентство стратегических инициатив инициировало онлайн-обучение в рамках всероссийского проект "ТропаМИРоссии", целью которого является развитие доступного массового отдыха и поддержка здоровья граждан. Курс сосредоточен на формировании и совершенствовании национальной сети туристических троп, информирует пресс-служба регионального правительства.

Данная инициатива объединяет знания и опыт практиков вместе с экспертной оценкой автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", занимающейся разработкой туристических предложений.

В процессе обучения запланированы публичные лекции, охватывающие анализ финансовых, экономических и управленческих моделей, распространенные ошибки, успешные архитектурные решения и оригинальные дизайнерские идеи. Участникам будет предоставлена информация о современных методах создания навигационных систем и маркировки троп, а также об основах партнерства с местными сообществами и государственными органами.

Курс открытого формата будет полезен для сотрудников региональных властей, представителей туристического сектора, студентов и преподавателей профильных учебных заведений, архитекторов и других специалистов, занимающихся развитием активного туризма. Публичные лекции будут доступны по вторникам и четвергам в 14:00 до 1 ноября 2024 года на странице проекта.

Ранее мы сообщили о том, что перинатальный центр Ленобласти побил рекорд рождаемости за сутки.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)