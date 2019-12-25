Перинатальный центр Ленобласти побил рекорд рождаемости за сутки

Первым ребенком, родившимся в этот знаменательный день, стал Мирон.

В четверг, 1 августа, в День Ленобласти, в Перинатальном центре в Гатчине зафиксировано рекордное число рождений. За сутки в клинике появилось на свет 23 малыша.

Первым ребенком, родившимся в этот знаменательный день, стал Мирон. Он появился на свет в 05:25. Его вес составил 3 650 граммов, а рост – 53 см.

Мама Мирона, Виктория Андрианова из Кипени (Ломоносовский район), чувствует себя хорошо и рада, что ее второй ребенок родился именно в День Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / Перинатальный центр 47