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Перинатальный центр Ленобласти побил рекорд рождаемости за сутки
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Перинатальный центр Ленобласти побил рекорд рождаемости за сутки

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Первым ребенком, родившимся в этот знаменательный день, стал Мирон.

В четверг, 1 августа, в День Ленобласти, в Перинатальном центре в Гатчине зафиксировано рекордное число рождений. За сутки в клинике появилось на свет 23 малыша.

Первым ребенком, родившимся в этот знаменательный день, стал Мирон. Он появился на свет в 05:25. Его вес составил 3 650 граммов, а рост – 53 см.

Мама Мирона, Виктория Андрианова из Кипени (Ломоносовский район), чувствует себя хорошо и рада, что ее второй ребенок родился именно в День Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте /  Перинатальный центр 47

Теги: ленобласть, перинатальный центр
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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