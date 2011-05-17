Центр помощи семьям с новорожденными и недоношенными открыли в Петербурге

Открытие этого центра стало результатом совместных усилий медицинских специалистов и волонтеров благотворительного фонда "Подари солнечный свет".

В Петербурге открылся первый Центр помощи семьям, у которых есть новорожденные и недоношенные дети. Он будет функционировать на базе Городского перинатального центра №1. Об этом сообщили в Telegram-канале Санкт-Петербургского отделения партии "Единая Россия".

Открытие этого центра стало результатом совместных усилий медицинских специалистов и волонтеров благотворительного фонда "Подари солнечный свет". Центр будет предоставлять разнообразные услуги для родителей новорожденных, начиная от помощи в грудном вскармливании и заканчивая психологической, информационной и практической поддержкой.

Любая жительница Северной столицы, независимо от места проживания, может обратиться в перинатальный центр для получения помощи.

Видео: Telegram / Единая Россия. Санкт-Петербург