  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:25
171
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали мужчину, разрисовавшего дом на Константина Заслонова

0 0

Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции, им оказался 30-летний местный житель.

Росгвардейцы задержали разрисовавшего дом в Центральном районе Петербурга. Мужчина оставил надпись с названием спортивной команды. 

Вечером 15 ноября сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, недалеко от стадиона "Локомотив" заметили правонарушителя, который с помощью баллончиков с краской наносил на стену здания надпись. Пострадал дом на улице Константина Заслонова. Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции, им оказался 30-летний местный житель. 

У мужчины изъяты пакеты, в них были сложены баллончики с краской. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: благодаря камерам ГАТИ установлены вандалы, разрисовавшие здание РНБ на Невском проспекте. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: граффити, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии