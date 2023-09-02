Росгвардейцы задержали мужчину, разрисовавшего дом на Константина Заслонова

Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции, им оказался 30-летний местный житель.

Росгвардейцы задержали разрисовавшего дом в Центральном районе Петербурга. Мужчина оставил надпись с названием спортивной команды.

Вечером 15 ноября сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, недалеко от стадиона "Локомотив" заметили правонарушителя, который с помощью баллончиков с краской наносил на стену здания надпись. Пострадал дом на улице Константина Заслонова. Злоумышленника доставили в 28-й отдел полиции, им оказался 30-летний местный житель.

У мужчины изъяты пакеты, в них были сложены баллончики с краской. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти