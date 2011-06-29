Разрешение на строительство линии "Славянка" продлили в Петербурге

По расчётам специалистов, после завершения строительства время поездки от Купчино до Славянки сократится вдвое по сравнению с нынешним временем на машине.

Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на возведение трамвайной ветки между Купчино, Славянкой и Шушарами. Эта новость появилась на официальном веб-портале ведомства.

Разрешение действительно до 14 октября 2026 года и затрагивает начальный этап проекта, включающий дорогу от Балканской площади до Шушарского шоссе, а также новое трамвайное депо с соответствующими подъездными путями. За выполнение проекта отвечает компания "БалтНедвижСервис".

По расчётам специалистов, после завершения строительства время поездки от Купчино до Славянки сократится вдвое по сравнению с нынешним временем на машине. В период максимальной нагрузки трамваи будут курсировать каждые пять минут. Согласно прогнозам, этим видом транспорта будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров ежегодно.