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Разрешение на строительство линии "Славянка" продлили в Петербурге
Сегодня, 8:08
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Разрешение на строительство линии "Славянка" продлили в Петербурге

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По расчётам специалистов, после завершения строительства время поездки от Купчино до Славянки сократится вдвое по сравнению с нынешним временем на машине.

Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на возведение трамвайной ветки между Купчино, Славянкой и Шушарами. Эта новость появилась на официальном веб-портале ведомства.

Разрешение действительно до 14 октября 2026 года и затрагивает начальный этап проекта, включающий дорогу от Балканской площади до Шушарского шоссе, а также новое трамвайное депо с соответствующими подъездными путями. За выполнение проекта отвечает компания "БалтНедвижСервис".

По расчётам специалистов, после завершения строительства время поездки от Купчино до Славянки сократится вдвое по сравнению с нынешним временем на машине. В период максимальной нагрузки трамваи будут курсировать каждые пять минут. Согласно прогнозам, этим видом транспорта будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что роботы-уборщики будут тестировать во время зимней уборки в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: санкт-петербург, трамвайная линия славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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