Роботы-уборщики будут тестировать во время зимней уборки в Петербурге

Он добавил, что в настоящее время эти устройства используются на участках, находящихся в ведении садово-парковых предприятий.

В Петербурге продолжается тестирование автономных устройств для уборки территорий. Летом эти роботы показали хорошие результаты, и теперь необходимо оценить их эффективность в зимних условиях. Об этом в эфире прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Могу сказать, что летом они показали себя неплохо. Мы договорились, что посмотрим, как они работают зимой. Этой зимой тоже будет такая тестовая эксплуатация этих беспилотников. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Он добавил, что в настоящее время эти устройства используются на участках, находящихся в ведении садово-парковых предприятий. Если зимой они также продемонстрируют хорошую производительность, будут подготовлены предложения по их круглогодичному использованию.