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Власти Петербурга поддержат разработки в области ИИ
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Власти Петербурга поддержат разработки в области ИИ

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В настоящее время около 10% компаний, работающих над технологиями ИИ, расположены в Петербурге.

В среду, 23 октября, парламентарии Законодательного собрания Петербурга в финальном чтении одобрили законопроект, который позволит городу инвестировать бюджетные средства в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает корреспондент "Форпоста".

Согласно законопроекту, Петербург планирует поддерживать научные исследования и разработки в области ИИ, а также расширять взаимодействие этих отраслей с бизнесом через государственные программы, действующие в городе.

В настоящее время около 10% компаний, работающих над технологиями ИИ, расположены в Петербурге. Большинство депутатов поддержали эту инициативу.

Ранее мы сообщили о том, что маткапитал в Петербурге разрешили тратить на строительство и ремонт таунхаусов.

Фото: Pxhere

Теги: искусственный интеллект, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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