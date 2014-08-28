Маткапитал в Петербурге разрешили тратить на строительство и ремонт таунхаусов

До этого законом позволялось тратить деньги на строительство садовых или жилых домов, но правила не распространялись на таунхаусы.

В ходе пленарного заседания в среду, 23 октября, петербургские депутаты утвердили в окончательном чтении поправки к закону о местном материнском капитале. Теперь разрешается использовать предоставленные средства на строительство или капитальный ремонт таунхаусов.

До этого законом позволялось тратить деньги на строительство садовых или жилых домов, но правила не распространялись на таунхаусы, являющиеся домами блокированной застройки.

Первый этап рассмотрения законопроекта состоялся неделей ранее, 16 октября. К тому времени не было предложено никаких поправок, поэтому документ был принят в третьем чтении без изменений.