В Петербурге создают еще одну вакцину от коронавируса

Клинические испытания могут стартовать уже осенью этого года.

Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге работают над ещё одной вакциной против COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Предварительные результаты разработки станут известны в ближайшее время. Мурашко отметил высокий научный потенциал петербургского медучреждения.

Клинические испытания могут стартовать уже осенью этого года, тогда зимой еще одна вакцина станет доступна для россиян.

В Петербурге привьют от коронавируса ветеранов-участников Парада Победы.

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