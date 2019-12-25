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В Петербурге создают еще одну вакцину от коронавируса
Сегодня, 14:05
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nastya960

В Петербурге создают еще одну вакцину от коронавируса

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Клинические испытания могут стартовать уже осенью этого года.

Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге работают над ещё одной вакциной против COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Предварительные результаты разработки станут известны в ближайшее время. Мурашко отметил высокий научный потенциал петербургского медучреждения.

Клинические испытания могут стартовать уже осенью этого года, тогда зимой еще одна вакцина станет доступна для россиян.

В Петербурге привьют от коронавируса ветеранов-участников Парада Победы.

Фоо: pixabay

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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