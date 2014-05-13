Ко дню пожилого человека разработали новый дизайн "Подорожников"

Лимитированные электронные карточки представлены в двух вариантах, каждый из которых отсылает к семейным ценностям.

К международному празднику – Дню пожилых людей – в Петербурге разработали два уникальных дизайна для электронных карт "Подорожник". Лимитированные карточки можно будет приобрести с 1-го октября, – рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Тираж "Подорожников" с уникальным дизайном составил 100 тыс штук. Половина его – это ярко-желтые карты, посвященные году семьи; на другой изображены два пожилых человека, а надпись на оборотной стороне гласит: "Семья – это надежно и навсегда".

Приоребсти такие "Подорожники" можно будет с 1-го октября во всех кассах метрополитена и на точках продаж проездных билетов у "Организатора перевозок". Это уже третья по счету акция, в рамках которой проездные карты предстают в уникальном дизайне, отсылающем к семейным ценностям.

Ранее Piter.TV рассказывал о лимитированной серии "Подорожников", приуроченных к 30-летию Парламента.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха