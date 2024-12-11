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К 155-летию Финляндского вокзала выпустят новый дизайн "Подорожника"
Сегодня, 18:40
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redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

К 155-летию Финляндского вокзала выпустят новый дизайн "Подорожника"

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Он будет доступен для покупки с 13 февраля.

В обращение вводится новый дизайн для карт БЭПК "Подорожник", посвященный 155-летнему юбилею Финляндского вокзала. Новую карту можно будет приобрести с 13 февраля на всех станциях петербургского метро.

Тираж серо-красных "Подорожников" со старинным паровозом ограничен, – предупреждают в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Ранее мы писали, что автомобильное движение на съезде с ЗСД на Автомобильную улицу ограничат 11 и 12 февраля.

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро

Теги: новый дизайн подорожника, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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