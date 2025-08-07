Эксплуатационную маркировку в течение 2 лет нанесут 30 МО Петербурга

С февраля зафиксировали более 580 нарушений стоянки.

Спустя год после нанесения эксплуатационной маркировки в жилом комплексе "Шуваловский" в Петербурге стало известно, как разметка помогает водителям. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В основном жители положительно относятся к разметке. Были сначала некоторые моменты с водителями, но и они сейчас уже "за", потому что легче стало проехать, понятно, где можно, а где нельзя ставить машины. Также мы разместили дополнительные парковочные места и зону отдыха у въезда в жилой комплекс, есть возможность и оставить автомобиль там. И этой возможностью люди пользуются. Сергей Супрун, глава местной администрации муниципального образования "Коломяги"

С февраля зафиксировали более 580 нарушений стоянки. За этот период вынесено постановлений на сумму свыше 10,7 млн рублей.

Пока МО "Коломяги" остается единственным муниципалитетом в городе, где на асфальте во дворах можно увидеть эксплуатационную маркировку. Разметку в течение 2025 и 2026 годов планируют нанести 30 муниципалитетов. Еще 15 МО не видят в этом необходимости.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга