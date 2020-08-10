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Нейросеть ГАТИ Петербурга теперь умеет находить незаконные ларьки
Сегодня, 9:53
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Нейросеть ГАТИ Петербурга теперь умеет находить незаконные ларьки

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Первый такой штраф был получен в июле в Выборгском районе.

В Петербурге нейросеть Государственной административно-технической инспекции научилась выявлять незаконные ларьки. Об этом рассказали в учреждении 4 августа. 

Городское пространство сканируют восемь мобильных комплексов, которые установлены в автомобили. После фиксации нарушения владельцу территории назначается штраф в 50 тыс. рублей. Первый такой штраф был получен в июле в Выборгском районе. Собственник должен согласовать размещение или убрать ларек. 

Исполнение требования тоже проверит нейросеть, проехав через четыре недели еще раз по одному из 186 маршрутов. 

Ранее на Piter.TV: нейросеть ГАТИ Петербурга выявила ямы почти на 40 территориях в этом году. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, нейросеть
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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