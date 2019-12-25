Нейросеть ГАТИ Петербурга выявила ямы почти на 40 территориях в этом году

Инспекторы каждый день применяют восемь мобильных комплексов для контроля состояния земель.

В текущем году нейросеть выявила ямы почти на 40 территориях в Петербурге. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Инспекторы каждый день применяют восемь мобильных комплексов для контроля состояния земель. Система автоматически выявляет ямы и назначает штраф в 30 тыс. рублей.

Ответственным за содержание участков необходимо устранить нарушения как можно скорее – комплексы объезжают все районы города за четыре недели, после чего объезд повторяется, как и штрафы, в случае отсутствия ремонта. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

После начала применения нейросетевых технологий муниципальные округа отремонтировали в три раза больше асфальта. То же произошло с частными собственниками: ямы на их территориях фиксируются в два раза реже.

Ранее на Piter.TV: инспекторы ГАТИ Петербурга за неделю устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)