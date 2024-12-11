Большинство петербуржцев поддерживают увеличение детского пособия до 60% от заработка

Среди сторонников идеи больше женщин.

Согласно опросу, 72% жителей Санкт-Петербурга одобряют законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Исследование провел сервис SuperJob среди экономически активных горожан.

Законодательная инициатива, предложенная ЛДПР, предполагает увеличение пособия с нынешних 40% до 60% от среднего заработка, а также установление минимальной выплаты на уровне регионального МРОТ.

Среди сторонников идеи больше женщин (75% против 69% мужчин). Наибольшее одобрение предложение получило у петербуржцев старше 45 лет (77%) и у тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц (81%). Среди родителей с детьми до 1,5 лет или планирующих рождение ребенка поддержка достигает 81%.

Против повышения высказались 9% участников опроса, чаще всего ссылаясь на возможные сложности с финансированием инициативы. Комментаторы выразили опасения: "Пособия увеличивают налоги", "Откуда брать деньги?" или "Сейчас уже достаточно выплат, кто работать будет?" Еще 19% респондентов затруднились оценить законопроект.

Ранее стало известно, что с негативной реакцией работодателя на беременность столкнулись 7% петербурженок.

Фото: unsplash