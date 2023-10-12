Курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 561 млн рублей

За сентябрь получено 85 млн рублей.

К 14 октября курортный сбор пополнил петербургский бюджет на 561 млн рублей. За сентябрь получено 85 млн рублей, рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников.

В конце текущего года завершается срок проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Уже с 1 января 2025 года курортный сбор станет туристическим налогом, и платить его будут организации, которые предоставляют места для временного проживания.

В настоящее время завершаем работу над законопроектом об установлении туристического налога на территории Санкт-Петербурга. Ставки налога предлагается дифференцировать с учетом сезонности. Кроме того, для отдельных категорий граждан будут предусмотрены льготы. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV